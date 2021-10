🎥 Romelu Lukaku nominé pour le plus beau but du Final Four

Le Diable avait trouvé le plafond de Lloris lors de la demi-finale.

Quatre buts ont été sélectionnés pour être élu "plus beau but du Final four". La sélection est tombée ce lundi.

En plus du but de Lukaku contre la France, on y retrouve le but de Ferran Torres contre l'Italie, celui deTheo Hernandez contre les Diables Rouges et enfin le but de Karim Benzema en finale contre l'Espagne. Vous pouvez voter via le tweet.