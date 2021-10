Wijnaldum n'est pas aussi heureux que prévu à Paris : "Je dois travailler dur"

Georginio Wijnaldum est arrivé à Paris avec de grandes ambitions et faisait même partie des recrues phares de l'été dans la capitale. Mais le Néerlandais déchante.

Titulaire à son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum (30 ans) a vu son statut dégringoler et n'est désormais plus que réserviste, ayant démarré 4 des 5 derniers matchs sur le banc. Pour l'une des recrues vedettes de l'été, cela fait tache. "Ce n'est pas la situation que j'espérais. Je ne peux pas dire que je suis vraiment heureux", confesse-t-il à NOS. "Mais c'est le football, je dois gérer ça. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier".

Wijnaldum a pu retrouver le contexte positif de l'équipe nationale, où il reste un cadre. "C'est inquiétant quand on ne joue pas. J'ai habituellement beaucoup joué ces dernières années, et j'étais très heureux d'entamer ce nouveau chapitre au PSG. C'est différent désormais et il faut s'y faire", regrette le Néerlandais. "Mais ce n'est que le début de la saison, tout peut encore arriver".