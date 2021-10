🎥 Espagne U21 : l'Anderlechtois Sergio Gomez s'offre un doublé

Déjà buteur lors de la rencontre précédente, Gomez s'est encore illustré avec la Rojita.

Belle surprise du côté d'Anderlecht en ce début de saison, Sergio Gomez a gagné sa convocation avec les U21 espagnols suite à ses bonnes performances en JPL.

Et après sa belle performance il y a quelques jours, lors de la victoire 3-2 contre la Slovaquie (assist et but sur penalty pour Gomez), l'Anderlechtois était à nouveau titulaire ce soir face à l'Irlande du Nord et il s'est à nouveau illustré avec un doublé (victoire 3-0).