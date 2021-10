David Okereke revit à Venise : "Je ne me reconnaissais plus"

David Okereke avait bien entamé sa carrière brugeoise, mais est rapidement passé au second plan, et revit désormais en Serie A avec Venise.

Le Nigérian est revenu pour le Nieuwsblad sur ses moments difficiles au Club de Bruges. "Parfois, je regardais des images de moi-même et je me demandais : "Who the f*ck is that?". Je ne me reconnaissais plus. C'est peut-être parce que je n'avais pas l'habitude d'être écarté de l'équipe avant Bruges, je jouais presque tout", explique David Okereke.

S'il n'est pas titulaire indiscutable à Venise, en Serie A, Okereke a retrouvé le plaisir. Il compte un but et un assist en 6 rencontres cette saison. "On se cherche encore un peu, mais je sais au moins que je jouerai, même si ce n'est pas forcément dès le coup d'envoi. Ca donne un autre sentiment que d'être écarté de la sélection, de ne jamais savoir si vous serez en tribune ou non. C'était souvent le cas à Bruges", conclut-il.