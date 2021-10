Anderlecht récupère des internationaux heureux ... pour la plupart

Le RSCA a vu plusieurs de ses joueurs partir en sélection lors de la trêve internationale, et n'a d'ailleurs pas encore récupéré tout le monde (Michael Murillo n'est pas encore revenu du Panama). Le bilan est assez positif.

Les shows Sergio Gomez et Joshua Zirkzee

En U21, deux Mauves se sont particulièrement mis en valeur : Joshua Zirkzee, titulaire à deux reprises et auteur de deux buts face à la Suisse (2-2) et bien sûr Sergio Gomez, qui a inscrit deux buts, dont un bijou, avec la Rojita contre l'Irlande du Nord (3-0), après avoir déjà donné un assist et marqué un but contre la Slovaquie (3-2). "Ils reviennent avec des louanges, tant mieux pour eux et pour nous", se réjouit Vincent Kompany ce vendredi.

3 goals

1 assist



Sergio Gomez 💜

Kristian Arnstad a également disputé deux fois 90 minutes en U21 avec la Norvège, et côté belge, le RSCA a comme souvent fourni l'équipe Espoirs de Jacky Mathijssen : Kana, Verschaeren, Aït El-Hadj et Sardella étaient titulaires contre le Kazakhstan ; les deux derniers étaient laissés au repos pour la réception du Danemark, Kana et Verschaeren débutant à nouveau la rencontre. "Globalement, nos joueurs ne reviennent pas avec trois matchs dans les jambes comme ça avait pu être le cas la dernière fois", soulignait cependant Kompany.

Olsson toujours titulaire, petite inquiétude pour Cullen ?

Kristoffer Olsson, lui, a en tout cas deux matchs dans les jambes, puisqu'il a disputé les deux rencontres qualificatives pour le Mondial 2022 de la Suède face au Kosovo (3-0) et la Grèce (2-0). Josh Cullen, lui, n'en a disputé qu'un : après une titularisation en Azerbaïdjan (0-3), il manquait à l'appel pour Irlande-Qatar. "Comme d'habitude, il a dû mettre le pied où il ne fallait pas à l'entraînement, et il est revenu avec des agrafes au visage", sourit le coach d'Anderlecht, pas vraiment inquiet. "S'il y a 1% de chances pour qu'il joue, il donnera tout, c'est Josh, il est comme ça". Incertitude donc pour le match de dimanche ?

Murillo pas encore revenu et laissé au repos ?

Le bilan du Panama de Michael Murillo, et du joueur lui-même, est contrasté : titulaire lors de l'exploit face aux USA (victoire 1-0), le latéral anderlechtois a ensuite malheureusement relancé le Canada alors que les Canaleros menaient à Toronto, inscrivant le 1-1 dans ses propres filets. Le Panama s'inclinera 4-1, mais reste quatrième de la zone CONCACAF, une place synonyme de barrages.

Problème, le Panama jouait dans la nuit de mercredi à jeudi, et Murillo n'est pas encore revenu. "Il arrive bientôt et on fera alors le point. C'est un très long déplacement", concède Kompany. Récemment, il a semblé que l'international panaméen peinait à concilier performances en sélection et retour en club. À voir si le coach du RSCA en tirera des conclusions pour le match de dimanche.