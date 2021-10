Arnaud Bodart évoque les Diables Rouges : "Je ne me tracasse pas"

Le dernier rempart liégeois continue d'enchaîner les bonnes prestations du côté des Rouches malgré les mauvais résultats. Il est d'ailleurs souvent élu l'homme du match du côté du matricule 16.

Arnaud Bodart, à l'image de la saison dernière, est souvent l’homme du match du côté du Standard de Liège. "Il est vrai que j’ai été beaucoup sollicité ces derniers temps, mais j’ai tout de même pris pas mal de buts, et cela ne me satisfait pas. Quand j’encaisse, je n’ai pas l’impression d’avoir aidé l’équipe. J’ai souvent été élu homme du match ces dernières semaines, mais l’objectif, c’est que nous ne parlions pas de moi et que nous faisions un bon match", a confié en conférence de presse le portier des Rouches.

"Les Diables ? Cela viendra si ça doit arriver"

Âgé seulement de 23 ans, le capitaine du matricule 16 continue de franchir les échelons. Beaucoup d'observateurs aimeraient le voir chez les Diables Rouges où il n’a pas encore été sélectionné par Roberto Martinez malgré ses belles performances en Jupiler Pro League. "En tant que sportif professionnel, on a toujours envie de voir plus haut. Cette année, on ne joue pas de Coupe d’Europe et on ronge notre frein lorsqu’on voit les autres clubs et les autres joueurs la jouer. On joue au foot pour cela. Je n’ai pas encore mis les pieds en sélection, mais je preste et, si le moment n’est pas encore venu, c’est que cela doit se passer comme ça et que je ne suis pas prêt. Je crois beaucoup au cours des choses et au cours de la vie. Cela viendra si ça doit arriver, je ne me tracasse pas et ne mets pas de pression", a conclu Arnaud Bodart.