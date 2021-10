Le capitaine de courtrai est déçu: "Nous aurions pu les faire douter"

Selon D'Haene, son équipe aurait mérité un penalty ce vendredi, et donc de marquer au moins un but.

Si Karim Belhocine était content de la prestation globale de son équipe, du moins devant les caméras, Karel D'Haene était lui bien plus sévère. Il repart du Jan Breydel avec un goût de trop peu.

"On aurait pu mieux faire, nous aurions déjà mérité un but aujourd'hui. Il y a cette phase du penalty, c'est à revoir mais selon moi cela peut se siffler. Si on marque sur cette action, il reste 30 minutes à jouer, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. On va faire confiance au VAR...On sait que ce n'est pas facile de jouer ici contre la meilleure équipe du pays".

Le capitaine veut aussi se tourner vers l'avenir: "On en doit plus penser au passé, mais se focaliser sur le futur, et prendre des points avec Karim. On doit travailler, ne plus prendre des buts lors des dernières secondes comme lors des dernières rencontres et aller de l'avant."

L'avenir, c'est la réception du KV Ostende dans une semaine.