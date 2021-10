Philippe Clement veut s'inspirer de Manchester City : "Une étape qui doit encore être franchie au sein de notre club"

Le contraste est peut-être saisissant, mais Philippe Clement veut que son équipe commence ce soir avec la même motivation que mardi prochain contre Manchester City.

Philippe Clement veut que son équipe franchisse encore une étape dans sa progression. "Nous voulons être ambitieux sur trois tableaux. À Manchester City, vous voyez des noms différents sur la feuille de match à chaque rencontre. C'est une étape qui doit encore être franchie au sein de notre club. Les équipes qui sont au sommet depuis des années, usent de cette rotation continue. Cela fait partie de la culture des cadors européens. Nous travaillons sur ce point ici aussi", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Une partie du groupe suit cette voie. Prenez Federico Ricca par exemple. Durant les semaines précédant le match contre Leipzig, il n'a rien joué et n'a même pas fait partie de la sélection, mais en Allemagne, j'avais besoin de lui et il était là immédiatement. Il voit les choses différemment. Nous allons avoir besoin de plus de vingt joueurs si nous voulons atteindre tous nos objectifs", a prévenu Clement.