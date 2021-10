Karim Belhocine, déçu mais fier: "On n'aime pas perdre, mais il y a du positif"

Karim Belhocine est revenu sur la défaite de Courtrai sur la pelouse de Bruges, match qui marquait son retour sur un banc.

Il attendait cela depuis son départ du Sporting de Charleroi fin de saison dernière. Karim Belhocine est de retour en tant qu'entraîneur de Pro League, à Courtrai, dans une équipe qu'il connait très bien. Malheureusement, c'est une défaite qui a sanctionné son retour. Le Franco-algérien se montre cependant positif.

"On a bien débuté le match, on a joué notre chance à fond. On n'est pas trop mal, puis il y a ce coup franc qui nous fait mal. Malgré tout, on revient dans le match puis juste avant la pause, ce deuxième but nous fait aussi très mal. Après la pause, nous avons eu des grosses occasions. Je suis déçu par le score oui, mais j'ai vu de bonnes choses".

Il a aussi volontairement zappé la phase du penalty non-sifflé: "D'après ce que j'entends, il y aurait penalty, mais je n'ai pas revu, ni pendant ni après le match. Je ne veux pas avoir ce genre de phase à l'esprit. C'est dommage, si on avait pu marquer un but, tout aurait pu basculer. Mais je ne veux pas revenir sur quelque chose qui n'a pas été sifflé".