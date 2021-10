Brian Priske amer après la défaite : "Il n'y avait pas d'équipe sur le terrain"

L'Antwerp a trébuché à Zulte Waregem après avoir pourtant mené au score.

Brian Priske et ses hommes sont tombés sur un os au Gaverbeek.

Le Matricule 1 menait pourtant au score mais Zulte l'a finalement emporté 2-1, une défaite que Brian Priske a du mal à comprendre : "Je n'ai pas vraiment d'explication à cette défaite", déclarait le Danois à Sporza.

"La première mi-temps était bonne, en seconde mi-temps il y avait onze joueurs sur le terrain, mais pas d'équipe. Je pense que concéder un but sur une phase arrêtée et un autre en contre, c'est trop facile. Nous avons fait trop d'erreurs individuelles avec et sans ballon", poursuit Priske.

En raison de cette défaite, l'Antwerp peut renoncer à la tête du classement. Le club est désormais à deux points derrière les leaders Union et Bruges.

Cette défaite n'est pas idéale avant le déplacement de jeudi à Istanbul pour le choc face au Fenerbahçe en Europa League.