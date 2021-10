Wouter Vrancken : "Nous étions la meilleure équipe"

Le coach malinois était fier après la victoire de son équipe contre le Beerschot ce dimanche (0-1). Il a loué la mentalité de ses joueurs, mais il était moins satisfait de la deuxième mi-temps.

Wouter Vrancken était satisfait du KV Malines après la victoire contre le Beerschot. "Nous avons mérité de prendre l'avance en première mi-temps. Nous étions la meilleure équipe et nous avons joué un football dominant", a déclaré le coach du KaVé lors de la conférence de presse. "La deuxième mi-temps l'a été moins, les espaces sont devenus plus grands mais nous n'en avons pas profité. Nous nous sommes battus pour chaque ballon, mais nous devons être plus efficaces et mieux terminer nos contres, surtout en deuxième mi-temps."

"Collectivement, c'était bien, surtout notre compartiment défensif qui a bien joué et a été précis. Obtenir les trois points est bon pour la confiance de tout le groupe", a conclu Vrancken.