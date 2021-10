Les statistiques folles de Sébastien Haller pour sa première saison en Ligue des Champions

L'attaquant Ivoirien bat des records de précocité au plus haut niveau.

Avec trois victoires en autant de rencontres, onze buts marqués et un seul but encaissé, l'Ajax Amsterdam signe un début de campagne européenne tonitruant. Derrière ces succès, un homme est principalement à la baguette. Buteur, passeur mais également important dans le jeu, Sébastien Haller impressionne pour ses premières rencontres de Ligue des Champions.

En trois matchs, l'attaquant Ajacide a déjà inscrit six buts (quatre contre le Sporting Portugal, un contre Besiktas et un contre Dortmund hier soir) et délivré deux passes décisives (une contre Besiktas et une contre Dortmund). Sébastien Haller bat donc des records de précocité, puisqu'il est le joueur le plus décisif dans l'Histoire de la compétiton pour ses trois premières rencontres. Contre le Sporting, Sébastien Haller est par ailleurs devenu le premier joueur à inscrire un quadruplé lors de son premier match depuis la renfonte de la compétition en 1992. Marco Van Basten en avait fait de même, mais il avait déjà joué précédemment en C1.

A 27 ans, l'Ivoirien est en grande forme depuis son retour aux Pays-Bas. En 36 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 25 buts et délivré onze passes décisives.

Sébastien Haller compte un but d'avance sur Mohammed Salah en tête du classement des buteurs de la compétition. Pourra-t-il rester le meilleur buteur de la compétition pour sa première participation?