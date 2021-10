Van Crombrugge revient progressivement à son niveau: "Je me demandais si je devais arrêter"

Hendrik Van Crombrugge est bien sûr le numéro 1 dans les buts d'Anderlecht depuis son retour de blessure. Pourtant, après son opération du dos, son retour avait été compliqué.

Van Crombrugge été hors circulation pendant près de 8 mois à cause d'une sérieuse blessure au dos. "Ma rééducation s'est bien passée, j'étais dans une spirale positive. Mais d'un coup, j'ai fait une rechute. C'est quelque chose de biologique qu'on ne peut pas changer. Chaque corps est différent. Le mien m'a dit que tout allait trop vite. C'était un moment très difficile" admet-il dans S/V Magazine .

"Je doutais de mon avenir, je me demandais si je devais arrêter de jouer au football. Mentalement j'étais très bas. Maintenant, après plus de six mois de récupération et trois mois d'entraînement, je commence petit à petit à retrouver ma meilleure condition. Pourtant, je le sens. J'ai encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau de ma première saison ici."

À cause de cette opération du dos, il a également dû apprendre à tomber et à agir différemment. "Après mon opération, ils m'ont appris toutes ces actions immédiatement. Vous apprenez cela rapidement et puis vous ne les oubliez plus. Mais même si vous avez adopté ces habitudes, il arrive un moment où vous ne pouvez plus y penser, où vous lachez prise. Ce processus prend du temps" conclut le portier du Sporting d'Anderlecht, bien déterminé à retrouver au plus vite le niveau qui lui a permis de toquer à la porte de l'équipe nationale juste avant sa blessure.