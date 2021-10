Amoureux du Barça, Ansu Fati a repoussé les autres clubs

L'attaquant des Catalans aurait pu changer d'air.

Mercredi, l'ailier du FC Barcelone Ansu Fati (18 ans, 5 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) a été officiellement prolongé jusqu'en juin 2027. Courtisé par de nombreux cadors européens, l'international espagnol a justifié sa décision de rester chez les Blaugrana ce jeudi en conférence de presse.

"Dès le premier jour, j'ai dit à Jorge (Mendes, ndlr) que mon premier choix était de rester. J'ai eu des offres à l'étranger, mais j'ai toujours su que je voulais évoluer et réussir ici. Je tiens à remercier le club et le président pour leur confiance. J'ai toujours rêvé de pouvoir m'épanouir ici. Heureusement, je peux continuer à le faire et j'en suis très reconnaissant. Je vais travailler tous les jours pour m'améliorer en tant que personne et joueur afin de donner au club ce dont il a besoin de ma part", a assuré le jeune prodige du Barça.