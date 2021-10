Le Standard de Liège n'aura pas droit à l'erreur au Cercle de Bruges : "Ce match est vital pour nous"

Ce samedi après-midi (16h15), le Standard de Liège se déplace au Cercle de Bruges lors de la douzième journée de Jupiler Pro League. Après son partage amer contre OHL, le matricule 16 espère renouer avec la victoire au plus vite.

Le Standard de Liège a digéré son partage amer contre OHL. "Si un scénario similaire se reproduit, il faut savoir comment procéder et identifier les outils au bord du terrain pour minimiser les risques. Parvenir à favoriser une fin de match plus calme. Le groupe est parvenu à plusieurs conclusions, et celles-ci ont été partagées entre nous. La leçon a été retenue, elle pique encore aujourd'hui mais si elle peut nous servir à gagner d'autres points alors elle sera profitable", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Nous restons sur notre faim"

Lors de la dernière rencontre, les Rouches ont obtenu plus d'occasions que lors des quatre matchs précédents. "Une bonne chose et c'est de bon augure. L'un des points positifs sur lequel il faut mettre l'accent. Il faut répéter cela et le stabiliser. Cela doit devenir une habitude pour l'équipe de bien attaquer pendant 80-90 minutes. Nous restons sur notre faim car nous voulions faire 3-0. Il faut avoir cet instinct de tueur. Ne pas laisser la possibilité à l'adversaire de revenir", a expliqué l'ancien coach de Courtrai qui avait évoqué une fragilité défensive après le match nul contre OHL.

"J'avais parlé de vice au groupe"

"À 2-1, il a manqué quelqu'un sur le terrain pour casser la dynamique adverse et faire une faute. Enseigner une leçon de roublardise à mes jeunes troupes ? J'avais parlé de vice au groupe. Quand on fait ce métier, c'est pour gagner. Et pour l'emporter, parfois il faut de la roublardise et faire les choses au bon moment. Cela s'apprend, et dans la douleur encore plus rapidement", a-t-il ajouté.

Ce samedi, le Standard de Liège n'aura pas droit à l'erreur au Cercle de Bruges. "Nous aurons à coeur de montrer une évolution positive avec une bonne performance et un bon résultat. Ce match au Cercle est vital pour nous. Il doit nous donner la capacité de rester en vie et de retrouver une meilleure position. Malgré sa série de défaites, nous allons affronter une équipe extrêmement compliquée à jouer. Elle presse beaucoup et donne peu de possibilités à l'adversaire de ressortir proprement. C'est également l'une des équipes qui récupère le plus de ballons dans la moitié de terrain adverse. Un challenge assez difficile, mais vital pour nous", a conclu Luka Elsner.