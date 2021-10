Agression d'un supporter de Manchester City: deux supporters du FC Bruges arrêtés

Un supporter de Manchester City de 63 ans est actuellement dans le coma après avoir été agressé par des supporters de Bruges sur un parking près de l'E40.

Les faits s'étaient déroulés après la rencontre de Ligue des champions entre les deux clubs. Deux jours après les faits, le juge d'instruction de Gand a annoncé que deux des cinq suspects auditionnés après cette agression à Tronchiennes ont été arrêtés.

Les trois autres, parmi les cinq interpellés, ont été libérés sous des conditions strictes, notamment l’interdiction d’assister à des matchs de football.

"Un homme arborant une écharpe aux couleurs de Manchester City s’est arrêté sur le parking de l’autoroute à Tronchiennes après le match de Ligue des champions et s’est rendu au magasin de la station-service. Selon les premiers éléments de l’enquête, un suspect a pris son écharpe de football dans le magasin et est sorti avec. Une altercation a ensuite éclaté sur le parking impliquant plusieurs suspects, et l’homme s’est retrouvé au sol après avoir été victime d’une agression physique", a communiqué le parquet.