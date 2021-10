La réception du Standard: la dernière chance de Vanderhaeghe?

Le Cercle de Bruges ne réussit pas son début de saison, et on le sait à un moment le couperet tombe, et c'est souvent la tête du coach qui tombe.

Le 3 février 2021, soit 72 heures après avoir été remercié par Courtrai, Yves Vanderhaeghe était nommé coach du Cercle de Bruges. Ces derniers étaient dans une mauvaise posture après un excellent début de saison. Avec son organisation et sa connaissance de notre compétition, Vanderhaeghe a relevé le Cercle, qui s'est maintenu en D1A pour cette saison. Seulement, depuis le début de cet exercice, rien ne va dans le bon sens pour les colocataires du Jan Breydel. Ils n'ont que 8 points, seulement deux victoires: la première lors de la première journée au... Beerschot. La seconde en retournant Zulte Waregem sur le score de 2-4. Il y a quelques jours, à Ostende et alors que l'équipe menait, la défaite a été au bout de la rencontre puisque les hommes de Blessin se sont imposés. Du coup, avec ces 8 malheureux petits points, le Cercle occupe la 17ème place, qui est celle du barragiste. Les propriétaires monégasques seraient, selon nos informations, un peu lassés de ces résultats et songeraient à mettre du sang neuf dans l'équipe. Comme toujours dans ces cas-là, c'est l'entraîneur qui trinque. Thomas Buffel a déjà été licencié il y a quelques jours, car il avait trop de casquettes à porter (T2 du Cercle, assistant des U21 belges + ses cours d'entraîneur UEFA Pro). La réception du Standard ce week-end serait donc la dernière chance de Vanderhaeghe. Une victoire lui permettrait de respirer... mais dans la foulée le Cercle va affronter l'Antwerp et Genk. Tout sauf une partie de plaisir.