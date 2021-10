Vadis Odjidja est heureux de la victoire gantoise: "Nous n'avons pas volé ces trois points"

Genk a remporté, en Serbie, une victoire capitale dans l'optique de la qualification pour le prochain tour d'Europa Conference League.

Un seul et unique but, signé Sven Kums, aura été suffisant pour permettre à La Gantoise de prendre les trois points sur la pelouse du Partizan. Cette victoire est importante et permet aux Buffalos d'occuper la tête du classement avec le maximum de points, c'est à dire neuf sur neuf.

Cette victoire est de nature à satisfaire Vadis Odjidja. "Nous étions bien dans la rencontre et nous étions la meilleure équipe sur le terrain. C'est une victoire méritée, a déclaré le milieu de terrain au micro de Sporza. "

"C'était une rencontre avec beaucoup de duels, ils ont joué offensivement, en mettant de l'impact. Ils ont aussi été dangereux à la fin, mais c'est normal. Nous avons bien tenu et nous avons encore été dangereux en contre. C'est une victoire méritée pour nous, nous n'avons rien volé".

C'est surtout une victoire qui fait du bien au coefficient et au moral des Buffalos, qui sont toujours englués au milieu du classement.