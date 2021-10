🎥 Le but qui a offert le partage au RWDM à Mouscron

Longtemps menés, les Bruxellois ont arraché un précieux partage sur la pelouse du Canonnier.

C'était un match à six points que se disputaient le RWDM et Mouscron, vendredi soir, au Canonnier. Et, à défaut d'avoir creusé l'écart sur la lanterne rouge, les Bruxellois ont quitté le Hainaut avec le point du partage.

Grâce à un coup de tête d'Abdoul Karim Dante, sur un coup-franc parfaitement brossé par Nicolas Rommens. C'est le premier but de la saison pour l'ancien Anderlechtois, il permet au RWDM de conserver six points d'avance sur l'Excel en bas de classement.