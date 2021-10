Les Zèbres ont fait le boulot à Seraing: "Après Genk, il fallait enchaîner"

Après Genk, Seraing: la machine carolo est relancée.

Deux victoires consécutives, ce n'est pas une habitude pour Charleroi cette saison. Ce n'était arrivé qu'une fois avant le déplacement du Sporting à Seraing. Mais les Zèbres étaient déterminés à confirmer la victoire conquise contre Genk la semaine dernière. "On voulait vraiment enchaîner et on a senti dans le vestiaire, cette semaine, qu'il n'y avait pas de relâchement", confirme Joris Kayembe.

Et ce six sur six va faire beaucoup de bien aux protégés d'Edward Still. "Depuis le début de saison, on avait du mal à enchaîner, mais on savait qu'on jouait bien. Il y avait du positif malgré les défaites et les matchs nuls, mais on sait qu'il faut mettre des buts et engranger des points, ce qu'on a su faire ce soir, même si je pense qu'on aurait pu marquer plus encore", analyse encore

Mission accomplie en tout cas pour les Zèbres qui profitent de leurs succès contre Genk et à Seraing pour pour grimper au classement: en attendant les autres résultats du week-end, le Sporting figure dans le top 5 de la Pro League.