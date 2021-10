Yves Vanderhaeghe fier de ses troupes : "Nous avons contrôlé le match"

Le Cercle de Bruges et le Standard de Liège ont partagé l'enjeu (1-1) ce samedi après-midi lors de la douzième journée de Jupiler Pro League.

Le Cercle a vu le Standard de Liège ouvrir rapidement la marque grâce à Bastien, mais les Brugeois ont encaissé le coup sans broncher. Ils ont même réagi peu de temps après via un but de Daland après un joli coup franc d'Hotic. En seconde période, les locaux pousseront, mais ne parviendront pas à arracher la victoire.

"Je ne peux qu'être satisfait de la réaction de mes joueurs après l'ouverture du score, survenu suite à une faute non sifflée sur notre défenseur. Mes joueurs se sont battus pour cela, ils étaient la meilleure équipe et ont montré qu'ils pouvaient se battre sur le plan mental", a confié Yves Vanderhaeghe à l'issue du match. "Nous avons également marqué au bon moment, et après cela, nous avons contrôlé le match. Le Standard est à peine entré dans notre moitié", a indiqué le coach du Cercle qui en voulait plus.

"J'espérais un autre but. Et il y a eu de bonnes occasions aussi, mais malheureusement elles n'ont pas abouti. Peut-être que nous devrions nous contenter d'un point alors. Nous avons tiré un trait sur ces quatre défaites, et au final, c'est une bonne chose", a conclu Vanderhaeghe.