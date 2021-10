Les jeunes poussent à Charleroi

Après Jackson Tchatchoua et Martin Wasinski, un troisième jeune Zèbre a eu droit à ses premières minutes, vendredi soir, à Seraing.

Martin Wasinski avait séduit en enchaînant plusieurs titularisations en début de saison, Jackson Tchatchoua s'est installé sur le flanc droit carolo et vendredi, c'est Fabio Ferraro qui a eu droit à ses premières minutes de jeu. Le latéral de 19 ans est monté à la place de Joris Kayembe en fin de rencontre, à Seraing, dimanche soir.

La preuve que, plus que jamais, les jeunes joueurs issus du centre de formation carolo sont prêts à se faire une place dans le noyau d'Edward Still. Comme le confirmait Joris Kayembe après la rencontre. "Les jeunes poussent pour gagner leur place. Ce sont des gars qui travaillent bien, qui sont très à l'écoute et nous, on est contents de voir qu'ils grappillent du temps de jeu."