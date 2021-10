Le Standard est le club belge qui forme le plus de joueurs

L'Observatoire du football a réalisé une étude pour établir un classement des clubs européens qui formaient le plus de joueur. Trois clubs belges sont présents dans le classement.

L'Observatoire du football a réalisé un classement des clubs qui formaient le plus de joueurs en Europe. En tête de ce classement, on retrouve l'Ajax qui compte pas moins de 81 joueurs qui évoluent en Europe et qui sont passés par le centre de formation ajacide. Le Shakhtar Donetsk est deuxième avec 75 joueurs tandis que le Sporting Portugal, le Dinamo Zagreb Dynamo Kiev.

Côté belge, c'est le Standard qui est considéré comme le meilleur club formateur avec 42 joueurs formés au club et qui évoluent dans un championnat européen. Les Rouches se classent à la 21e position au classement, suivi de près par Anderlecht qui se place 26e avec 40 joueurs formés. Genk se retrouve quant à lui au 46e rang avec 31 joueurs.