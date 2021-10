Francky Dury : "Je suis soulagé que nous soyons passés, la différence avec une équipe de D1B n'est pas si grande"

Zulte-Waregem s'est imposé au RWDM (1-2) lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Zulte Waregem s'est qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de la Coupe. Le RWDM a failli arriver aux prolongations, mais Jelle Vossen a permis à son équipe de l'emporter dans les dernières minutes en convertissant un penalty. "Je pense que nous avons bien commencé et que nous avons ensuite pris le contrôle. Nous aurions pu marquer un deuxième but, mais ils ont égalisé juste avant la mi-temps où ils étaient hors-jeu d'un demi-mètre", a confié Francky Dury à l'issue de la partie.



"La deuxième mi-temps est ensuite devenue difficile car ils ont fait entrer des joueurs rapides et nous avons pris plus de risques. Nous avons ensuite marqué le but de la victoire sur penalty, c'est tout ce qui compte en Coupe", a souligné le coach des Flandriens. "J'ai déjà beaucoup d'expérience en Coupe. Si vous jouez avec une équipe B, la soirée peut également être difficile. La différence avec une équipe de D1B n'est pas si grande, donc je suis soulagé que nous soyons passés."