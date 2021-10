Castro-Montes : "Quand j'avais cinq ans, j'ai été envoyé au vestiaire par mon père"

Alessio Castro-Montes est l'un des jeunes talents du KAA Gent. L'ancien joueur de Saint-Trond et d'Eupen parle franchement de sa jeunesse dans un épisode de Sjotcast.

Alessio Castro-Montes était l'invité d'un épisode de Sjotcast, podcast créé par Het Nieuwsblad, aujourd'hui. Il y a parlé de son passé. "J'ai eu mon papa comme entraîneur pendant longtemps", commence le joueur de 24 ans à propos de ses premières années de footballeur. "Un jour, je jouais avec Gelmen VV, il y avait 0-0 dans ce match. Je n'allais pas bien, mais je n'avais que cinq ans. Mon père m'a envoyé dans les vestiaires et m'a dit: "Si tu ne joues pas avec envie, arrête et change", poursuit Castro-Montes.

"Bien sûr, j'étais en pleurs dans le vestiaire. Ma mère me cherchait, car elle ne me voyait plus sur le terrain. Elle est entrée dans le vestiaire et m'a vu pleurer. Maman était bien sûr très en colère contre mon père, mais j'ai retenu la leçon. Tout s'est bien passé, car si je dois ma carrière à une personne, c'est à lui", conclut l'ailier droit du KAA Gent .