Malines se fait peur à Ostende, mais grimpe à la deuxième place

La rencontre entre Ostende et Malines avait débuté avec un quart d'heure de retard, en raison de gros problèmes de circulation sur la route de la Côte, les Ostendais eux, ont débuté leur match avec une heure de retard et ils l'ont payé cher.

Car Malines a rapidement fait la différence à Ostende. Dès la 27e minute de jeu, Nikola Storm profitait d'un dégagement complètement loupé de Fortes pour servir Hugo Cuypers dans le rectangle. L'ancien attaquant de l'Olympiakos armait une frappe croisée et ne laissait aucune chance à Guillaume Hubert. Dix minutes plus tard, c'est Kerim Mrabti qui doublait la mise, sur un nouvel assist de Storm.

Le doublé pour Mrabti, 16 sur 18 pour le Kavé

Mais les Malinois n'étaient pas encore rassasiés: en tout début de seconde période, Kerim Mrabti, cette fois servi par Hugo Cuypers, y allait de son doublé pour enfoncer un peu plus le KV Ostende. Pourtant, les Kustboys ont continué à y croire. À l'heure de jeu, Makhtar Gueye réduisait l'écart et, à dix minutes du terme, Frederik Jäkel relançait le suspense.

Mais Geoffry Hairemans rassurait les Malinois en toute fin de rencontre. Cinquième victoire en six matchs (2-4) pour le Kavé qui confirme et s'installe à la deuxième place, derrière l'Union (25 points) et avec le même nombre de points que Bruges (23). Deuxième défaite de rang en revanche pour le KVO, qui reste coincé à la onzième place avec 17 points.