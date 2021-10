Al Goal-izadeh, dans la forme de sa vie et homme du match face à Eupen

Comme toute son équipe, il a manqué de précision jusqu'à finalement trouver la faille : Ali Gholizadeh est inarrêtable en ce moment.

Et de 5 cette saison, 4 sur les 4 derniers matchs : Ali Gholizadeh est en feu avec Charleroi et l'a encore prouvé ce samedi. Systématiquement cherché par ses équipiers, dans l'axe ou sur les flancs, l'Iranien a longtemps buté sur Agbadou, solide dans l'axe eupenois. Puis le verrou a sauté : en relais avec Karim Zedadka, il pénètre dans le rectangle et voit sa frappe, déviée par Himmelmann, être décisive en trouvant Nicholson pour le 1-0.

Quant au 2-0, s'il faut souligner le travail de l'autre homme du match, Shamar Nicholson (un peu trop souvent maladroit devant le but ce soir), qui trouve Gholizadeh de l'autre côté du rectangle, le Prince Ali s'est assuré du spectacle en temporisant, crochetant et envoyant une frappe plein buse pour faire le break (2-0). Juste avant sa sortie, ovationnée à juste titre par la T4 : Goal-izadeh est l'homme fort du RCSC en ce moment ...