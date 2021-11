Dans le dur, un joueur du Club de Bruges obtient une semaine de congé et file en Angleterre

Le médian avait rejoint les Blauw en Zwart l'été dernier en provenance de Wolverhampton contre un chèque de 4 millions d'euros.

Ebeguowen "Owen" Otasowie n'a pas eu la vie facile ces derniers mois. Non seulement sa période d'adaptation au Club de Bruges a été pour le moins difficile (il n'a même pas joué une seconde avec l'équipe première), mais le milieu de terrain a également connu des problèmes privés. C'est pourquoi le conseil d'administration brugeois, en consultation avec son entourage, lui a donné une semaine de congé, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Le joueur âgé de 20 ans a décidé de retourner en Angleterre pour un certain temps afin de récupérer auprès de sa famille et de ses amis. Le Club espère que l'ancien international américain trouvera une certaine paix mentale lui qui eu du mal à s'adapter au niveau et aux attentes. Début octobre, il a été remplacé avec le Club NXT contre le STVV après une demi-heure.