Zulte Waregem de nouveau plongé dans le doute : "Ça fait mal"

Jelle Vossen a déjà marqué neuf buts, Zinho Gano sept et Jean-Luc Dompé est le meilleur donneur d'assists de la Jupiler Pro League. Pourtant, le jeu d'Essevee n'est pas toujours à la hauteur.

"J'ai marqué mon neuvième but, Zinho en a déjà marqué sept, mais malgré tout, nous ne sommes que quinzième au classement", a déclaré Jelle Vossen après la défaite 2-6 contre le KRC Genk. "En tant qu'équipe, nous allons devoir faire quelque chose à ce sujet de toute urgence. Nous prenons des buts trop facilement et trop souvent, même si je ne veux pas pointer du doigt un gardien de but ou un défenseur ou autre. Non, nous devons commencer à défendre collectivement et travailler dur pour surmonter cela, même si après les 4 points sur 6 contre l'Antwerp et Malines, il y avait beaucoup de confiance."

"Nous avons été confrontés à des situations de ce genre par le passé"

"Dès que nous quittons le bloc, nous envaissons les buts beaucoup trop vite et beaucoup trop facilement", a également confié Francky Dury dans la salle de presse de l'Elindus Arena. "Ça fait mal, après avoir connu une période un peu meilleure contre Malines et l'Antwerp".

Pourtant, Dury ne perd pas espoir. "Nous avons été confrontés à des situations de ce genre par le passé, la situation va s'améliorer mais il faudra que cela se fasse le plus rapidement possible."