Europa League: Leicester et ses Diables loupent le coche, le Dinamo dribble Genk

Leicester City et ses Diables Rouges ont loupé l'occasion de prendre la tête de leur groupe en Europa League.

Avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, Leicester City a loupé l'occasion de prendre la tête de son groupe en Europa League contre le Spartak de Caufrier, lui aussi titulaire. Menés suite à un but de Victor Moses, les Foxes ont réagi grâce à Amartey et Jamie Vardy a manqué le penalty de la victoire (1-1). Au classement, c'est Naples qui fait la bonne opération et s'installe en tête avec 7 points, devant le Legia (6), Leicester (5) et le Spartak (4).

Les adversaires de Genk étaient aussi actifs en deuxième partie de soirée et le Dinamo Zagreb a pris sa revanche contre le Rapid Vienne. Battus à l'aller, les Croates ont nettement dominé les Autrichiens (3-1) et s'installent à la deuxième place du groupe avec 6 points, derrière West Ham (10) et devant Genk (4) et le Rapid (3).