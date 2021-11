Dimitri Payet, ou quand le sauveur fait une grosse gaffe

Le numéro 10 et capitaine de Marseille a sorti la parole de trop.

Soirée très contrastée pour Dimitri Payet (34 ans, 3 matchs et 1 but en C3 cette saison). Auteur du but égalisateur contre la Lazio (2-2), ce jeudi en Ligue Europa, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille a manqué de lucidité quelques instants après sa réalisation.

Frustré par une décision de l'arbitre de ne pas accorder de coup franc après une faute subie par Arkadiusz Milik, le capitaine phocéen a écopé d'un carton jaune largement évitable pour contestation dans le temps additionnel. Un avertissement qui le privera du déplacement à Galatasaray, décisif pour la qualification au prochain tour, dans trois semaines.