Lior Refaelov a été salué par les supporters de l'Antwerp, pas Wesley Hoedt

Belles images après Antwerp-Anderlecht : Lior Refaelov, vainqueur du Soulier d'Or 2020 sous les couleurs du Great Old, n'avait pas encore eu l'occasion de revenir au Bosuil et a été salué par son ancien public.

Il n'était pas titulaire et cela a dû le faire rager, mais l'ovation reçue lors de sa montée au jeu et, surtout, à l'issue de la rencontre auront mis du baume au coeur de Lior Refaelov, que le public de l'Antwerp a visiblement pardonné pour sa signature à Anderlecht, officialisée avant les Playoffs la saison passée. Refaelov avait été privé de vrais adieux, ne pouvant plus fouler la pelouse du Bosuil en raison de son transfert.

De retour sur ce terrain qui l'a vu réaliser de tels exploits qu'il y a remporté le Soulier d'Or 2020, Refaelov n'a pas laissé la défaite l'empêcher d'aller saluer ses anciens supporters. Les "Rafa, Rafa, Rafa" déferlaient des travées. Une belle image, probablement amère pour un autre ex-Anversois : Wesley Hoedt, lui, n'a pas été salué, et était même par moments hué lorsqu'il touchait le ballon ...