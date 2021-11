Panique en Pro League : les clubs pourraient perdre des millions d'euros suite au projet de réforme fiscale

L'avant-projet de réforme fiscale présenté par le gouvernement plonge le football belge dans l'émoi : au programme, la fin des avantages fiscaux non seulement des joueurs, mais aussi des clubs.

Le média néerlandophone De Morgen a révélé les grandes lignes du projet de réforme fiscale présenté par le ministre Vincent Van Peteghem (CD&V) : les clubs ne pourraient plus exonérer d'impôts qu'un maximum de 4 millions d'euros sur les salaires des joueurs. Jusqu'ici, les clubs ne devaient reverser que 20% des impôts sur les salaires de joueurs au fisc ; le RSC Anderlecht économise de cette façon un montant estimé aux alentours des 15 millions d'euros. Une perte à prévoir de plus de 10 millions d'euros, donc, dans l'état actuel des choses.

Les grands clubs de Pro League, inquiets, ont réagi via un communiqué commun dans lequel ils estiment les pertes à 170 millions d'euros, ce qui signifierait "la faillite du secteur". La Pro League elle-même, de son côté, a réagi également : "L'impact serait désastreux pour le football belge. Les jeunes talents comme les grands noms ne seraient plus conservés ou attirés, et il serait pratiquement impossible pour nos clubs d'être performants en Europe".

La Pro League affirme qu'elle "poursuivra les consultations avec le gouvernement et les cabinets afin de préserver la compétitivité de nos compétitions dans un cadre fiscal correct".