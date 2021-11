Un joueur d'Eupen suivi par la sélection ... indonésienne

Sandy Walsh (KV Malines) et Jordi Amat (KAS Eupen) auraient été supervisés par le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Indonésie. Cette nouvelle un peu folle circule dans plusieurs médias et a été dernièrement relayée sur Twitter.

According to Indonesian media, The Indonesian national team coach Shin Tae Yong has asked the names of the players below to be able to represent the Red and White. 🇮🇩



- Sandy Walsh (26/RB)

- Jordi Amat (29/CB)

- Mees Hilgers (20/CB)

- Kevin Diks (25/RB) pic.twitter.com/Q7kZOlNRQA