Les Pays-Bas se font peur: "Comme des enfants"

Les Néerlandais avaient la qualification en poche... jusqu'à 7 minutes de la fin de leur match au Monténégro.

Alors que la Norvège a été accrochée par la Lettonie, les Pays-Bas pouvaient assurer leur qualification pour le Mondial en cas de victoire au Monténégro. Grâce Depay, les Néerlandais menaient 0-2, jusqu'à 10 minuts du terme.

Vukotic et Vujnovic ont ensuite permis au Monténégro d'arracher le partage (2-2). Une grosse déception pour les Néerlandais. "Quand on voit comment on perd la balle et on se prend des contres dans les 20 dernières minutes... On a joué comme des enfants", peste Memphis Depay.