D2 ACFF : Tubize-Braine se sépare de Tibor Balog

La Royale Union Tubize-Braine s'est inclinée ce week-end à Givry et l'ancien coach du Sporting Charleroi, Tibor Balog, en a fait les frais.

Tibor Balog n'est plus l'entraîneur de la RU Tubize-Braine. Le Hongrois de 55 ans a été licencié suite à la défaite tubizienne à Givry ce week-end. "Suite aux résultats décevants, la direction sportive du club a décidé de mettre fin à la collaboration avec son entraîneur principal Tibor Balog. Nous le remercions pour le travail accompli et lui souhaitons une bonne continuation. Le staff actuel prendra en charge l’intérim jusqu’à nouvel ordre", lit-on dans le communiqué des Sang & Or.

Tubize-Braine est actuellement 10e de D2 ACFF, avec une terrible série de 1/18 sur les six dernières rencontres. La dernière victoire du club fusionné date du 3 octobre dernier, à Jette (1-3). Bien loin des ambitions de la direction !