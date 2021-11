Un ancien Brugeois clame son amour pour son nouveau club

Passé un peu inaperçu à Bruges, il fait désormais les beaux jours de Marseille.

Lors du dernier mercato d'été, le défenseur polyvalent Luan Peres (27 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a été recruté pour 4,5 millions d'euros par l'Olympique de Marseille en provenance de Santos. Egalement courtisé par le Spartak Moscou à l'occasion de cette période des transferts, le Brésilien n'a pas hésité avant de choisir le club phocéen.

"J'étais bien à Santos. On venait de disputer la finale de la Copa Libertadores (perdue 0-1 contre Palmeiras en janvier), j'avais la confiance du staff, des supporters. Ce n'était pas facile de partir. Mais quand mon agent m'a parlé d'un intérêt de l'OM, je n'ai pas trop hésité. Je n'ai même pas voulu savoir ce que proposait le Spartak. Et quand Sampaoli m'a téléphoné, il m'a donné confiance, m'a parlé du club, des ambitions et j'ai foncé", a confié le Marseillais pour le quotidien L'Equipe ce mardi.