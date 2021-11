La sélection de Bruges pour le déplacement à Malines

Philippe Clement a retenu 21 joueurs pour la reprise du championnat, vendredi soir, à Malines. Une sélection dans laquelle on retrouve tous les internationaux brugeois, mais pas Wesley Moraes, ni Federico Ricca, Stanely Nsoki et Noah Mbamba font en revanche leur retour dans le groupe.

We go again! 💪🏼

De 21 namen voor #KvmClu! 🔵⚫ pic.twitter.com/hMEasKLZpo