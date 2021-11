Cyriel Dessers a choisi sa sélection nationale

Cyriel Dessers se porte très bien aux Pays-Bas, notamment grâce à ses quatre buts dans le temps additionnel.

Cyriel Dessers a fait son choix. L'attaquant de Feyenoord a choisi le Nigéria et ne pense plus aux Diables rouges. "À proprement parler, je peux encore changer, mais j'ai fait mon choix", a déclaré Dessers à Het Nieuwsblad.

« Ma première sélection était très spéciale. Le match international a eu lieu en Autriche. Mais dès que vous entrez à l'hôtel là-bas, vous imaginez être en Afrique. .

Dessers s'est immédiatement senti à l'aise avec l'équipe nationale. « Un soir, des glacières ont été livrées avec de la nourriture nigériane : c'était alors une vraie fête. L'accueil a également été chaleureux. Après tout, il y a un certain nombre de joueurs de Premier League et je me suis dit: que vont-ils penser de Dessers de Tongres ? Mais quand j'ai chanté Smack That d'Akon, tout le monde s'est joint avec enthousiasme. "