Javier Torrente se méfie de Genk mais annonce la couleur : "Nous voulons à nouveau prendre des points à domicile"

L'opération remontée au classement continue pour le Beerschot, qui accueille Genk demain soir.

La mission sauvetage se poursuit au Beerschot, qui espère continuer sur le même rythme qu'avant la pause internationale.

La réception de Genk sera un nouveau test et Torrente n'a pas été dans des conditions idéales cette semaine pour se préparer, ce dernier n'avait pas tous ses titulaires internationaux à disposition.

Genk avait été accroché par le Cercle à domicile, mais l'Argentin reste pourtant très méfiant et prudent : "Ce ne sera certainement pas un match facile. Mais nous n'avons plus perdu depuis trois matchs et nous voulons à nouveau prendre des points à domicile. Nous savons comment Genk va jouer, ils ont un plan clair. Nous nous sommes bien entraînés au cours des deux dernières semaines et nous serons prêts pour le match de dimanche", confiait Javier Torrente à Gazet van Antwerpen.

Après une victoire contre Seraing et un match nul contre Courtrai, Torrente souhaite également renforcer son onze de départ : "Nous n'allons pas changer pour le plaisir de changer. Nos quatre internationaux sont de retour. Le voyage retour de Ramiro Vaca a été retardé d'un jour en raison d'un problème en Bolivie. Mais comme nous ne jouons pas avant dimanche soir, ils se seront tous entraînés au moins deux fois. Vaca est essentiellement frais car il n'a pas joué lors du dernier international. Caicedo est un peu fatigué, mais il est actuellement dans un état d'esprit positif. Pour lui aussi, une place dans l'équipe de départ est une option. Nous prendrons les décisions finales samedi."