La Gantoise se relance au Gaverbeek

La Gantoise se déplaçait à Zulte Waregem avec pour objectif de mettre fin à son bilan d'un point sur six en JPL.

Zulte Waregem accueillait La Gantoise à l'occasion de la 15e journée de JPL. Une rencontre entre deux formations au même bilan récent, à savoir un point sur six avant le break international.

La situation avec ses propres supporters reste tendue pour Francky Dury et le 2-6 concédé contre Genk à domicile n'a pas aidé à calmer les esprits. En face, les Buffalos survolent la Conférence League et espèrent faire preuve d'autant de stabilité en JPL.

Les deux équipes avaient besoin de points, mais cela ne s'est pas vraiment vu en première mi-temps, où seul Depoitre s'est offert la meilleure occasion d'ouvrir le score.

Nurio se montrait toutefois dangereux, et servait finalement Vadis Odjidja (55e) pour l'ouverture du score des visiteurs. Ce dernier remettait le couvert et se montrait décisif plus tard, cette fois pour Depoitre (75e) qui doublait la mise en fin de rencontre.

Zinho Gano (82e) remettait pourtant Zulte dans le coup en réduisant le score sur corner peu après. La course à l'égalisation était lancée mais La Gantoise tenait bon, pour empocher les trois points.

Les Buffalos réalisent une belle opération au classement et restent bien installés dans le Top-8, alors que Zulte fait un nouveau pas vers la zone rouge.