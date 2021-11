Zulte - Gand : duel ce week-end entre grands attaquants

Deux anciens Diables Rouges se rencontreront samedi.

Jelle Vossen, d’un côté, Laurent Depoitre, de l’autre. Agés tous deux de 32 ans, ils font partie de la classe des grands attaquants belges. Ceux qui ont terrorisé les défenses du pays. Ceux qui peuvent encore, à n’importe quel moment, faire trembler les filets adverses. Petit coup d’œil sur la situation des deux anciens Diables Rouges, qui se rencontrent ce samedi au Stade Arc-En-Ciel.

Toujours là, malgré l’âge

Jelle Vossen est encore très loin d’avoir raccroché les crampons. Après avoir seulement marqué à 6 reprises la saison dernière du côté de Zulte, l’ancien de Genk est déjà en pleine bourre et culmine à 10 pions (à égalité de buts avec Onuachu et Undav). Seul le monstrueux Michael Frey, avec son ratio d’un but par match (14 buts), fait mieux cette saison.

Vossen n’avait plus connu de telles stats depuis son retour en Belgique, au Club de Bruges. Au total, il comptabilise 143 buts en 372 matchs disputés en Pro League. Petit souvenir de son court passage à Middlesbrough en Championship, où il avait notamment inscrit ce triplé.

FLASHBACK 2 :

Boro 5 Millwall 1



All the Boro goals including Jelle Vossen's Hat Trick... pic.twitter.com/93U79S3jJO — 📊 BOROSTATS™ (@boroform) August 23, 2019

Empêché durant toute la saison dernière à cause de pépins physiques, Laurent Depoitre semble quant à lui retrouver des sensations et a déjà scoré à 3 reprises cette saison. Une bonne nouvelle pour l’ancien du KV Ostende, qui à l’époque avait glané une sélection chez nos Diables grâce à de belles performances du côté de La Gantoise.

Il nous l’a déjà montré par le passé: à son meilleur niveau, il peut être un atout offensif redoutable et dépasser la barre des 10 buts par saison. Il comptabilise 47 buts en 158 matchs de Pro League, soit près d’1 but tous les 3 matchs.

© photonews

Des joueurs importants pour leurs formations

Certes comparables quant à leurs expériences peu fructueuses tentées à l’étranger, les deux trentenaires le sont surtout quant à leur importance au sein de leurs 11 respectifs.

En effet, tant Zulte que Gand auront besoin de leurs expérimentés attaquants cette saison. Zulte (qui peut aussi compter sur un Jean Luc Dompé et un Zinho Gano en grande forme) est actuellement la 9e meilleure attaque du championnat, suivi de… La Gantoise. Les Buffalos ne manquent pas pour autant de ressources offensives, comme le prouve la claque infligée fin août face au FC Bruges (6-1), avec justement un but de Depoitre.

Vijf kanshebbers, een winnaar. Wie maakte de mooiste ⚽ in oktober? Samoise, Tissoudali, Depoitre , Kums of Odjidja?STEM NU | 🗳 https://t.co/Z6x6cWPkEN pic.twitter.com/RME0Mbw0IR — KAA Gent (@KAAGent) November 10, 2021

Concernant les confrontations entre les deux clubs, la dernière victoire de Zulte sur les Gantois remonte au 29 novembre 2020 (0-3), rencontre dans laquelle un certain Jelle Vossen s'était illustré en marquant 1 but.