"Je n'avais jamais marqué 4 buts dans le même match"

Après la quintuplé de Frey, voilà le quadruplé de Undav avec l'Union. Ce dernier était surtout admiratif du jeu de son équipe.

Deniz Undav est certainement l'homme du match de ce duel entre Ostende et l'Union. Avec ses quatre buts et sa passe décisive, il sera dans tous les cauchemars des Ostendais ce soir. Après la rencontre, il est revenu sur sa performance.

"J'ai bien mis 4 buts oui. Pour le quatrième, je veux laisser le ballon mais il touche mon nez. 4 buts dans un même match, c'est la première fois de ma carrière, même quand je jouais en équipe de jeunes cela ne m'étais jamais arrivé", a déclaré Undav en conférence de presse.

L'attaquant revient ensuite sur la prestation globale de son équipe: "Nous avons été efficaces oui, mais nos buts sont aussi bien contrsuits. Le troisième but est tout simplement incroyable. Cependant, il ne faut pas oublier que cela aurait pu être 2-2. Le score d'aujourd'hui est bien pour nous, et on montre qu'on veut respecter tout le monde. Nous ne voulons pas être arrogants, nous voulons toujours jouer de la même façon, que le score soit de 2-0 ou 3-0. On fait notre jeu."

On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas du côté de l'Union.