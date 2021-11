Les regrets brugeois après la défaite contre Charleroi

Les huit premières minutes ont coûté cher au Cercle de Bruges, qui s'enfonce dans le bas de classement.

Deux buts encaissés en huit minutes: déjà dans le dur dans le bas du classement de la Pro League, le Cercle de Bruges a complètement manqué son entame de match. "On a laissé filer la rencontre durant les dix premières minutes", peste Thibo Somers pour Sporza.

Le Cercle a pourtant bien réagi après le repos, mais le but brugeois est tombé trop tard pour espérer éviter une nouvelle défaite. "Le coach nous a demandé de réagir à la pause, et je pense que c'est ce qu'on a fait. Si on avait joué comme ça la première période, ça aurait été un tout autre match", estime l'ailier du Cercle.

En attendant, la pression s'accentue sur les Groen en Zwart, avant-derniers de Pro League et qui ont désormais quatre points de retard sur Zulte Waregem et six sur Seraing.