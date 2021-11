Capon est désabusé: "Le plus grosse défaite de ma carrière"

Pour les Ostendais, il va falloir avoir un mental d'acier pour se remettre d'une telle claque.

Perdre à domicile, c'est toujours compliqué. Mais perdre sur le score de 1-7, c'est encore plus difficile à digérer. Les Ostendais, qui sont désormais sur 4 défaites de suite, vont devoir se remettre de ce score.

"C'est la plus grosse défaite de ma carrière", annonce Brecht Capon après le match."Maintenant, cela va être à nous de travailler et de discuter. Il ne faut pas viser des individualités, seulement on donne trop de cadeaux. En plus ce soir, nous avons joué contre un adversaire de qualité".

La qualité justement, elle n'est plus la même du côté du KVO: "Moins de qualités, je ne sais pas, il ne faut pas parler de qualités quand on fait autant d'erreurs. Mais c'est vrai que pour le moment, on a du mal".

Ostende, qui était proche du top 4 la saison dernière, n'a que 17 points cette saison: c'est une 13ème place au classement alors que derrière, certaines équipes prennent des points. Il est plus que temps de réagir pour les hommes de Blessin.