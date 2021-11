L'Antwerp s'est loupé à Saint-Trond: "On a donné des cadeaux"

Des erreurs individuelles ont coûté cher au Matricule 1, dimanche après-midi.

Et Brian Priske était d'ailleurs particulièrement déçu après la rencontre. “Nous savions que ce ne serait pas un match facile, mais nous avons bien commencé, avec quelques belles occasions et ensuite... on a donné deux cadeaux. Deux erreurs individuelles et c'était 2-0", peste le coach du Great Old.

Ensuite, l'Antwerp est revenu dans le match, mais n'a jamais su inscrire le but égalisateur. Et c'est une opportunité qui file sous le nez des Anversois, qui auraient pu prendre trois points d'avance sur Bruges et qui voient finalement l'Union s'envoler en tête de classement.

"La déception est toujours grande après une défaite, mais quand on regarde les autres résultats, ça fait encore plus mal. Mais on ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes", conclut un Brian Priske médusé.