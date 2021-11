Blessin annonce des renforts: "Nous avons des yeux, comme vous"

En football, tout peut aller très vite. La saison dernière Ostende jouait la tête du championnat, alors que cette saison c'est plutôt la soupe à la grimace.

Ce dimanche, les Ostendais ont pris une grosse claque contre l'Union (1-7). A la suite de ce match, Blessin voit encore plus qu'il y a du travail... lors du mercato hivernal. "Je vois les matches, comme vous", a déclaré Blessin après la rencontre perdue contre l'Union. "Nous avons des yeux. Gauthier Ganaye travaille pour résoudre le problème, mais moi aussi. En janvier, il se passera quelque chose et je pense que certains joueurs vont nous rejoindre. Mais d'ici-là, ce sont les joueurs actuels qui doivent se montrer et saisir leur chance".

Pour la première fois cette saison, le KVO a été sifflé par ses propres supporters. "Nous ne pouvions rien faire d'autre que de nous excuser. Les autres saisons, nous avions des résultats, c'était donc plus facile d'aller fêter les victoires avec les supporters. Cette année, nous sommes plus bas au classement et nous devons travailler pour résoudre ces problèmes. Demander pardon aux fans, c'est la moindre des choses que nous pouvions faire".

Ostende reste pour le moment sur un 0 sur 12, et lors de la prochaine journée les Côtiers se rendront à l'Antwerp. Ce ne sera pas non plus une partie de plaisir.