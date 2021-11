L'UEFA se dit satisfaite de la position du Parlement Européen sur la Super League

Dans un texte voté à 597 voix (36 contre et 55 abstentions), les députés européens réunis à Strasbourg se sont "opposés fermement aux 'compétitions dissidentes' qui sapent les principes de solidarité et mettent en danger la stabilité de l'écosystème sportif global". Dans un texte non-contraignant (qui ne fait donc pas office de loin), l'UE a réclamé que "la culture sportive européenne soit alignée sur les valeurs de l'UE de solidarité, de durabilité, d'inclusion pour tous, de compétition ouverte, de mérite sportif et d'équité".

Cette prise de position, dénoncée comme "trop extrême" par les partisans de la Super League, a naturellement été saluée par l'UEFA, qui s'est réjouie d'un "important pas en avant" vers un modèle de sport européen.

The @Europarl_EN today called for action to protect European sport from the threat of breakaway competitions.



UEFA welcomes this as an important step forward in the development of the European model of sport.



