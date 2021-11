Sans vormer, avec Dost... et une surprise: voilà la compo du Club de Bruges pour affronter Leipzig

Le Club de Bruges a une mission ce mercredi soir: ne pas perdre sur sa pelouse contre Leipzig.

Pour ce duel important pour l'avenir européen du Club de Bruges, Philippe Clement a dû bien évidemment faire des choix. Nsoki garde l'avantage sur Mechele au poste de défenseur central, alors que Van Der Brempt est titulaire. Il devrait occuper le flanc droit alors que Mata serait dans le 3 défensif.

Au milieu, pas de Ruud Vormer mais pas de Rits non plus: Balanta et Vanaken sont bien présents. Dost est bien en pointe.

Voici la compo du Club de Bruges: