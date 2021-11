Très mauvaise nouvelle pour Krépin Diatta

L'ancien joueur du Club de Bruges va rester sur la touche de longues semaines.

Krépin Diatta (22 ans, 12 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche pour laquelle il sera prochainement opéré. Il sera absent pendant un long moment selon Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco. "Il semble que ce sera très long et qu'il sera absent de longues semaines. On est très triste pour lui. Mais il est très fort mentalement et va revenir plus fort. Depuis son arrivée, il a eu des bons moments mais aussi de nombreux pépins physiques. On l'attendra et on sera derrière lui", a-t-il déclaré.

Cette lésion pourrait signifier la fin de la saison de l'international sénégalais, qui ratera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier 2022.